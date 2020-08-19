Fenerbahçe, resmi kıyafet sponsoru Damat Tween ile iş birliğini sürdürecek

Fenerbahçe Kulübü, resmi kıyafet sponsoru Damat Tween ile iş birliğini devam ettirecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek modasında dünyanın önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, Damat Tween markası ile Türkiye'nin en büyük ve en köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda da resmi kıyafet sponsoru olmayı sürdürüyor." denildi.

Açıklamada, Damat Tween'in yeni sezonda futbol takımlarının yanı sıra, kadın ve erkek basketbol ile voleybol takımları için özel koleksiyon hazırlayacağı aktarıldı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin dünyadaki en köklü kulüplerden biri olduğunu belirterek, "Orka Holding olarak markalarımızla dünya modasında üstün başarılar elde ediyoruz. Bu başarımızı, Türk sporunun göz bebeği kulüplerinden Fenerbahçe'nin giyim sponsorluğunu sürdürerek taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kulübe destek olmaktan, bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrıca büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Güçlü iş birliğimizin Fenerbahçe'ye ve Damat Tween markamıza yeni sezonda da güzel başarılar getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.