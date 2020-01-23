Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i İstanbul'a çağırdı!

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'in transferine odaklandı. Sarı- Lacivertliler Milan'da oynayan İsviçreli sol beki sürpriz bir şekilde İstanbul'a çağırdı.



Bu gelişme limit artırımı için itirazda bulunan yönetimin Tahkim'den olumlu haber aldığı yorumlarına yol açtı.



YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU



Tahkim Kurulu'nun bugün Sicil Kurulu'ndan gerekçeli kararı alacağı ve yapılacak incelemenin ardından kararını açıklayacağı öğrenildi. Gözler bugünkü Tahkim Kurulu toplantısına çevrildi.



ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU



Sarı-lacivertli yönetim Tahkim'den olumlu bir haber alması halinde Milan'da forma giyen 27 yaşındaki İsviçreli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.



PSV DE İSVİÇRELİ'NİN PEŞİNDE



Bu arada bu futbolcu için PSV'nin de devrede olduğu biliniyor. Hollanda takımının hocası Ernest Faber'in PSV'li yöneticilere Rodriguez'in alınması için baskısını artırdığı gelen bilgiler arasında...



BU SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNADI



Milan'da 3. sezonunu geçiren Rodriguez bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. İsviçreli yıldız geçtiğimiz sezon ise 40 resmi karşılaşmada oynarken çok başarılıydı. (Takvim)



