Fenerbahçe, Rize yolunda

Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Sarı lacivertli kafile, buradan uçakla Trabzon yolunu tutarken, Trabzon'dan da karayoluyla Rize'ye geçecek.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun açılış maçı için saat 17.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Takım otobüsüyle Sabiha Gökçen'e gelen sarı lacivertlilerin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Takım, FHY 1907 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Kafile, Trabzon'dan karayoluyla Rize'ye geçecek.

Sarı lacivertli kafilede Filip Novak, Genoa'ya transfer olması beklenen Miha Zajc ve sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.