Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-lacivertli ekip, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.


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Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:16 
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