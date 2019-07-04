Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor
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Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
'nin bir dönem Galatasaray
'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues
'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi.
Arap basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün, başarılı kanat oyuncusu Rodrigues konusunda A Ittihad kulübüyle anlaştığını ve 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, A Ittihad formasıyla 9 maça çıkarken, bir kez de fileleri havalandırdı. - İSTANBUL
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