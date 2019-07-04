Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor
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Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor

1 saat önce

Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Rodrigues'i 2 yıllığına kiralıyor, System.String[]
Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi. Arap basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün, başarılı kanat oyuncusu Rodrigues konusunda A Ittihad kulübüyle anlaştığını ve 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, A Ittihad formasıyla 9 maça çıkarken, bir kez de fileleri havalandırdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Garry Rodrigues, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
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