Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Rusya'ya Rötarlı Gitti

Fenerbahçe, Rusya'ya Rötarlı Gitti

1 saat önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile yarın yapacağı maç için Rusya'ya rötarlı gitti.

Fenerbahçe, Rusya'ya Rötarlı Gitti, System.String[]
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile yarın yapacağı maç için Rusya'ya rötarlı gitti.

Sarı-lacivertli kafile, İstanbul'daki sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın Saint Petersburg kentine yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle hareket etti.

Fenerbahçe'nin kafilesinde Mathieu Valbuena ve Yassine Benzia ile cezalı Mauricio Isla yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın 19 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustaedter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, İslam Slimani, Michael Frey.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rusya Federasyonu, Spor
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