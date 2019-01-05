Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Açıkladı
7 dakika önce
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti.
Fenerbahçe
, Evkur Yeni Malatyaspor
'un stoperi Sadık Çiftpınar
'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi resmi Twitter
hesabından açıkladı.
Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.
Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:17 Kaynak: AA
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