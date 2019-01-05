Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Açıkladı

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Açıkladı

7 dakika önce

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi resmi Twitter hesabından açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.

Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:17 Kaynak: AA

Spor
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