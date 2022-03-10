Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi

10.03.2022 20:53
Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi

Son dakika habere göre Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde eşleştiği TTT Riga'yı 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde eşleştiği TTT Riga'yı 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdırdı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maça Kayla McBride ve Amanda Zahui'nin kaydettiği 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Elizabeth Williams'la rakip pota altını iyi kullanarak, hem hücumda hem de savunmada etkili oldu ve ilk periyodu 16-32 önde tamamladı. İkinci periyotta sergilediği agresif savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Safiport; McBride, Zahui ve Iagupova'yla skoru 25-44'e getirerek rakibine mola aldırdı (04: 50). İlk yarının kalan bölümünde yüksek hücum ritmini sürdüren sarı-lacivertlier, soyunma odasına 33-49 önde gitti.

Üçüncü periyodu da 48-72 önde tamamlayan Fenerbahçe, rahat oynadığı dördüncü periyodun ardından maçı 65-88 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı. Amanda Zahui kaydettiği 22 sayıyla takımın skoreri olurken; Alina Iagupova ve Kayla McBride 16'şar, Elizabeth Williams 12, Olcay Çakır Turgut da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Tarihinde 8. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazanan sarı-lacivertliler 8-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında USK Prag - Beretta Famila Schio eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. USK Prag çeyrek final serisinin ilk maçını 72-70 kazanarak Beretta Famila Schio karşısında Final Four için avantaj yakaladı. Bu serinin ikinci maçı 15 Mart'ta oynanacak.

(İHA)

Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi
Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi
Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi
Son dakika gündem: Fenerbahçe Safiport, Final Four'a yükseldi

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Fenerbahçe, Euroleague, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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