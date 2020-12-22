Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e üstün - Son Dakika

Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e üstün

22.12.2020 12:29
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e üstün, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

Ligde 25. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçlar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e üstün - Son Dakika Spor


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