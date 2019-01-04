Fenerbahçe Salonda Çalıştı
1 saat önce
ANTALYA / DHASezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.
ANTALYA/ DHA
Sezonun ikinci yarısı için Antalya
'da kamp yapan Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertliler bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: DHA
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