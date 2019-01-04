Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Salonda Çalıştı

Fenerbahçe Salonda Çalıştı

1 saat önce

ANTALYA / DHASezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.

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ANTALYA/ DHA

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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