Fenerbahçe Salonda Çalıştı
18 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:42 Kaynak: DHA
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