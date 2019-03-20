Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Salonda Çalıştı

Fenerbahçe Salonda Çalıştı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Salonda Çalıştı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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