Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Salonda Çalıştı

Fenerbahçe Salonda Çalıştı

20 dakika önce

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman salonda ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. Antrenman; kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, Ankragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel
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