Fenerbahçe salonda çalıştı
58 dakika önce
Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmalarla devam etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
, Düzce Topuk Yaylası
'nda gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmalarla devam etti.
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, sabah antrenmanını salonda yaptı. Kuvvet odaklı antrenmanda futbolcular uygulanan özel programda çalışırken Teknik Direktör Ersun Yanal
ve ekibi sarı-lacivertli futbolcuların istatistiklerini bilgisayar üzerinden takip etti.
Fenerbahçe Futbol
Takımı yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.30'da basına açık şekilde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - DÜZCE
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