Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe salonda çalıştı
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Fenerbahçe salonda çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.


Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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