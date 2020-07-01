Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile tamamladı.Sarı-lacivertliler hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:59 Kaynak: DHA
Son Dakika 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:53 Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak