Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Salonda Kuvvet Çalıştı

Fenerbahçe Salonda Kuvvet Çalıştı

50 dakika önce

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi.

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Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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