Fenerbahçe Salonda Kuvvet Çalıştı
50 dakika önce
Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi.
Sezonun ikinci yarısı için Antalya
'da kamp yapan Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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