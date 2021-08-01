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Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor

01.08.2021 23:37
Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor, System.String[]

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sağ kanat için gündemine aldığı Samuel Kalu transferine, teknik direktör Vitor Pereira'dan onay geldi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bu transferi bitirmek için Bordeaux'yla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Nazım ve Osayi'nin performansından memnun kalmayan teknik direktör Vitor Pereira, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'nun transferine onay verdi.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Takvim'in haberine göre; Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe, Bordeaux, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor - Son Dakika Spor


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