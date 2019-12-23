Fenerbahçe santrforda hedefi "12"den vurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe santrforda hedefi "12"den vurdu

6 saat önce

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transferi için yoğun uğraşlar verdiği Muric, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe santrforda hedefi

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transferi için yoğun uğraşlar verdiği Muric, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Muric'i almayı başaran Fenerbahçe, bu bölgede hedefi adeta "12"den vurdu.


Vedat Muric, henüz ilk yarı bitmeden rakip fileleri 15 maçta 10 kez havalandırdı. Bu performansıyla Muric, son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla sarı-lacivertlilerin en golcü santrforu olma özelliğini elde etti.


Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı.


Muric, haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında 1 gol daha atarsa 10 golü geçip 17 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirecek ve Pierre van Hooijdonk'tan sonra ilk yarıların en golcü ikinci ismi olacak.


Van Hooijdonk 13 gol atmıştı


Fenerbahçe'de 2000'li yıllarda Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol atan isim olarak Pierre van Hooijdonk ön plana çıkıyor.


Hollandalı eski santrfor, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.


Fenerbahçe, Van Hooijdonk'un 24 golle tamamladığı söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.


Alex'ten sonra ilk


Vedat Muric, attığı gollerle Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza'nın performansını da anımsattı.


Muric, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.


Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol barajını geçen son futbolcu Alex de Souza olmuştu. Alex, 28 golle krallık yaşadığı 2010-2011 sezonunun ilk yarısında rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başarmıştı.


Muric, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında "hat-trick" yaparsa Alex'in bu performansını da geçmiş olacak.


Son 12 sezonun santrfor performansları


Fenerbahçe'de son 12 sezonda ilk yarılar sonunda en fazla gol atan santrforlar şunlar:


Sezon Futbolcu Maç sayısı Gol 2008-2009 Daniel Güiza 17 4 2009-2010 Daniel Güiza 17 4 2010-2011 Mamadou Niang 14 9 2011-2012 Henri Bienvenu 16 4 2012-2013 Moussa Sow 16 7 2013-2014 Moussa Sow 15 9 2014-2015 Moussa Sow 15 6 2015-2016 Fernandao ve Van Persie 16 6 2016-2017 Moussa Sow 13 7 2017-2018 Roberto Soldado 13 3 2018-2019 Michael Frey 10 3 2019-2010 Vedat Muric 15 10


Çaykur Rizespor, Van Hooijdonk, Moussa Sow, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:35 
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