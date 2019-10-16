Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak

Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak

1 saat önce

THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında karşılaşacağı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe, Saski Baskonia'yı ağırlayacak, System.String[]

THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında karşılaşacağı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında yarın 20.45'te Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Saski Baskonia SAD ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan iki haftada sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Kızılyıldız'a mağlup oldu. Baskonia'nın ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Fenerbahçe, Euroleague'de de ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk iki maçını deplasmanda oynamış, ligde cezasından dolayı seyircisiz oynamıştı.

24. RANDEVU

Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol temsilcisi ise parkeden 12 kez galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde geride kalan 2 maçta Fenerbahçe 66.5 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Baskonia ise 73.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando de Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına liderlik ediyor. İspanyol temsilcisinde de Tornike Shengelia 15.5 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor.

(ORT-BA-S)

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Fenerbahçe, Baskonia, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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