Fenerbahçe satmadan futbolcu alamaz

Spor Arena/ Tahir KUM - Adeta ülke futbolunun meselesi haline gelen (!) Fenerbahçe'nin 'Takım Harcama Limiti' konusunda nihai söz söylendi...



9 Ocak'tan bu yana sarı lacivertli kulüp ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu arasındaki görüşme maratonu dün sonuçlandı ve Tahkim kararını verdi. Karar verildi verilmesine ama ne zamanlama, ne de çıkan sonuç Fenerbahçe için pek tatmin edici değildi... Birincisi, transfer için zaman daralmıştı... İkincisi Fenerbahçe'nin beklentisi özel bankalarla yapılan kredi anlaşmaları sayesinde harcama limitinin 40 milyon lira daha artırılmasıydı. Böylelikle sarı lacivertliler yeni transfer ettikleri Falette'e lisans çıkarabilecek ve yeni sol bek alabilecek. Ancak Kadıköy'deki hesap Riva'ya uymadı. Tahkim Kurulu, üzerine tam 4 kez toplanıp görüştüğü ve iki farklı duruşma yaptığı Fenerbahçe'nin başvurusunu kısmen kabul ederek 16 milyon liralık yeni bir imkan tanıdı. Bu da limitteki açığın eksi 35 milyondan eksi 19 milyona inmesini sağladı, ki ortaya çıkan sonuç sarı lacivertlilerin yine transfer yapamayacağı anlamına geliyor.



2-3 FUTBOLCU GİDECEK



Peki bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe nasıl transfer yapabilecek? Cevap net: 2-3 tane futbolcu satışı yaparak eksi 19 milyon liralık açığını kapatacak ve kasasına da fazladan en az 20 milyon lira koyacak. Bu da şu aşamada pek kolay görünmüyor.



AÇIKLAMA YAPILDI



Başta da söylediğimiz gibi, Tahkim'in bu kararı Fenerbahçe yönetimini pek tatmin etmedi. Nitekim kulüpten yapılan açıklamada bu memnuniyetsizlik açık biçimde ifade edildi: "Harcama limitimiz 16 milyon TL artırılarak 273 milyon 453 bin liraya yükselmişse de bu rakam kulübümüzün haklı talebi olan 332 milyon 769 bin liradan çok uzaktır. Ulaşılan nihai rakama yüzde 30 limit aşımı eklenmesi sonucunda kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti 355 milyon liraya ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 milyon liradır. Kulübümüzün transfer ve benzeri yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır. Ancak kulübümüz haklı mücadelesine devam edecektir.



Fenerbahçe'nin harcama limiti ne oldu?



Yeni limit: 273 milyon 453 bin Tl



Yüzde 30 aşımla: 355 milyon Tl



Yapılan harcama: 374 milyon Tl



Mevcut bakiye: -19 milyon T



