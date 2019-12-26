Fenerbahçe savunması 8. defa değişecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe savunması 8. defa değişecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe savunması 8. defa değişecek

6 saat önce

Süleyman ARAT - Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle hemen hiçbir maça ideal 11'le çıkamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun yanal, bu haftaki Çaykur Rize karşılaşmasında da sarı kart cezalısı Serdar Aziz'den faydalanamayacak.

Fenerbahçe savunması 8. defa değişecek, System.String[]

Süleyman ARAT - Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle hemen hiçbir maça ideal 11'le çıkamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun yanal, bu haftaki Çaykur Rize karşılaşmasında da sarı kart cezalısı Serdar Aziz'den faydalanamayacak.


Sadık'ın da sakatlanıp sezonu kapatması sonrası elinde Adil Rami ve Zanka tercihleri kalan yanal, iki oyuncunun formsuz olması nedeniyle başka formüller denemeye başladı.


JAILSON-GUSTAVO Yanal'ın, 9 lig maçında stoper oynattığı Jailson'u yine aynı mevkide görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson'un yanında ise Luiz Gustavo'nun forma giymesi bekleniyor. Rize'de Jailson-Gustavo ikilisi oynarsa, F. Bahçe'de defans dörtlüsü bu sezon 8. defa değişmiş olacak.

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:57 
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