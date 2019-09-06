Fenerbahçe scout ekibi, Romanya'yı takipte!
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı.
Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya- İspanya maçını yerinde takip etti.
Özellikle Romanya'daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:39
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