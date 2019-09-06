Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe scout ekibi, Romanya'yı takipte!
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Fenerbahçe scout ekibi, Romanya'yı takipte!

43 dakika önce

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı.

Fenerbahçe scout ekibi, Romanya'yı takipte!, System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı.


Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya- İspanya maçını yerinde takip etti.


Özellikle Romanya'daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.

Fenerbahçe, Romanya, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:39 
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