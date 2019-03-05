Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Seride 1-0 Geriye Düştü

Fenerbahçe Seride 1-0 Geriye Düştü

15 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag'a 76-54 mağlup oldu.

Fenerbahçe Seride 1-0 Geriye Düştü, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag'a 76-54 mağlup oldu. 

Kralovka Arena'da oynanan müsabakadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı. İkinci yarıda da taraftarının desteğiyle farkı açmayı sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-36, maçı da 76-54 galip tamamladı.

3 maç üzerinden oynanan seride iki galibiyete uzanan takım, adını yarı finale yazdırmaya hak kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Spor
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