Fenerbahçe seride öne geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe seride öne geçti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe seride öne geçti

6 saat önce

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Fenerbahçe seride öne geçti, System.String[]

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.


Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)


Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun


Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10


1. Periyot: 31-19


Devre: 48-34


3. Periyot: 68-53


Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)

Olcay Çakır, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

Son Dakika Haberleri
05:20 Koronavirüs (Covid-19): NBA'de sezonun kalan tüm maçları askıya alındı
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:18:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe seride öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]