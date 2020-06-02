Fenerbahçe Serkan Reçber'le anlaştı iddiası

Yeni bir yapılanma başlatan Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi.



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Reçber'in Fenerbahçe'de scout ekibi kuracağı ve başında yer alacağı öğrenildi.



Serkan Reçber de tamam



Yeni bir yapılanma başlatan Fenerbahçe, Serkan Reçber'le anlaştı. Şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Reçber'in scout ekibi kuracağı ve başında yer alacağı öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Reçber'le ilgili açıklamanın sezon sonunda yapılacağı belirtildi.



Sarı laciverlilerde gelecek sezon Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak görev alacak. Volkan Demirel'le birlikte Mehmet Aurelio da kulübedeki isimler olacak.







Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ise henüz açıklanmadı Bu konuyla ilgili öne çıkan isim ise Erol Bulut...