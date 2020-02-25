Fenerbahçe sevgisi yaş tanımıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe sevgisi yaş tanımıyor

6 saat önce

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söylerken, 70 yaşlarındaki bir futbolseverin de onlara eşlik etmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söylerken, 70 yaşlarındaki bir futbolseverin de onlara eşlik etmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu yakınlarında toplanarak meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek maçın havasına girdikleri esnada onlara eşlik eden bir futbolsever ise yüzleri gülümseten görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 70 yaşlarındaki Fenerbahçe taraftarı, elindeki bastonu havaya kaldırarak marşlara eşlik etti. Yerinde duramayan sarı-lacivert sevdalısı yaşlı adam, enerjisiyle adeta gençlere de taş çıkardı.

(İHA)

Fenerbahçe sevgisi yaş tanımıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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