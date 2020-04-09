Fenerbahçe, Sevilla'dan Rony Lopes'i getiriyor! Son dakika - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sevilla'dan Rony Lopes'i getiriyor! Son dakika

6 saat önce

Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe'de kanat oyuncusu için arayışlar da hız kazandı.

Fenerbahçe, Sevilla'dan Rony Lopes'i getiriyor! Son dakika, System.String[]

Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe'de kanat oyuncusu için arayışlar da hız kazandı. Bu sezon Rodrigues, Deniz, Ferdi kanat rotasyonundan neredeyse hiç verim alamayan, Moses ile de yollarını ayıran yönetim iki kaliteli yıldız transfer etmek istiyor.


Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasına Sevilla'dan Rony Lopes alındı... Portekizli yıldız sezon başında Monaco'dan transfer edildi.


Sevilla'nın 25 milyon euro ödeyerek aldığı Rony Lopes beklentilerin çok altında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.


Bu sezon 13 maçta oynayan ve hiç gol atamayan Rony Lopes'in piyasa değeri 10 milyon euroya kadar düşmüş durumda... Menajer düzeyindeki görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.


B PLANI CASTILLEJO


Rony Lopes'i transfer gündemine alan Fenerbahçe'nin Milan formasını giyen Samu Castillejo'yu da B planı olarak düşündüğü öğrenildi. İspanyol futbolcu, Serie A performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.



Fenerbahçe, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:31 

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