Fenerbahçe seyircide yine lider - Son Dakika
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Fenerbahçe seyircide yine lider

6 saat önce

Sarı lacivertlilerin Ülker Stadı'nda oynadığı 8 maçta seyirci ortalaması 38 bin 901 olarak gerçekleşti.

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Sarı lacivertlilerin Ülker Stadı'nda oynadığı 8 maçta seyirci ortalaması 38 bin 901 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe, geçen sezonun ilk yarısında da 35 bin 801 ortalama ile birinci sıradaydı. Sarı lacivertli kulüp bir bildiri yayınlayarak taraftarlarına teşekkür etti.


Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 haftada oynanan toplam 153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izlerken, maç başı ortalama 13 bin 771'e ulaştı.


REKOR G.SARAY-F.BAHÇE'DE


6. haftada oynanan ve 51 bin 62 taraftarın takip ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ilk yarıda en fazla seyircinin izlediği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


5,1 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde, Galatasaray, sezon başında 1 milyon kart adedini aşan ilk kulüp oldu. TFF 1. Lig'in seyirci ortalaması yüzde 13,22 artarken, maçları 430 binden fazla futbolsever statta izledi.


Galatasaray, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:33 
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