Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın başlıyor
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Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

14 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın başlıyor, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yarın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da yapacak.
Sarı-lacivertli futbolcular, salı ve çarşamba günü ise sağlık testlerinden geçecek.
Fenerbahçe, 3 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Burada 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra İstanbul'da çalışacak. 21-25 Temmuz'da Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertliler, 30-31 Temmuz'da ise Almanya'daki Audi Kupası'nda maçlara çıkacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Can Bartu Tesisleri, Futbol, Fenerbahçe, Spor
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