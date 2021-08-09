Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Valencia kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 60. dakikada Pelupessy attı. Sarı-lacivertliler böylece hazırlık döneminde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar:

Csikszereda: 2-0

Kasımpaşa: 4-1

Gençlerbirliği: 4-0

Zwolle: 2-2

Freuther Fürth: 3-2

Dinamo Kiev: 1-1

Giresunspor: 3-1