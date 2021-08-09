Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Valencia kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 60. dakikada Pelupessy attı. Sarı-lacivertliler böylece hazırlık döneminde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar:
Csikszereda: 2-0
Kasımpaşa: 4-1
Gençlerbirliği: 4-0
Zwolle: 2-2
Freuther Fürth: 3-2
Dinamo Kiev: 1-1
Giresunspor: 3-1
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