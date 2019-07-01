Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe sezonu açtı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe sezonu açtı

15 dakika önce

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.

Fenerbahçe sezonu açtı, System.String[]
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.
Antrenmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen sarı lacivertli oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:18 Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı Inter, Lazaro'yu 22 milyon euroya transfer etti! Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe sezonu açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]