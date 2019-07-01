Fenerbahçe sezonu açtı
15 dakika önce
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:18 Kaynak: DHA
, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde Can Bartu Tesisleri
'nde yaptı.
Antrenmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen sarı lacivertli oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
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