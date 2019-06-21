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Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı

56 dakika önce

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 basketbol sezonunu sadece Türkiye Kupası'nı kazanarak kapadı.

Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı, System.String[]
Fenerbahçe Beko, 2018-2019 basketbol sezonunu sadece Türkiye Kupası'nı kazanarak kapadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Fenerbahçe, sezona 4 kulvarda başlamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kulvarlardan sadece 1'inde zafere ulaştı. Fener, ligde, THY Euroleague Final-Four'da ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes'e yenildi. Zeljko Obradovic'in öğrencileri, sezonu sadece Türkiye Kupası ile kapattı. Fenerbahçe, kupa finalinde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Euroleague Final-Four yarı final maçında da Efes'e yenilerek final şansını kaybetmişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
basketbol, Beko, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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