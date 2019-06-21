Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı
40 dakika önce
Fenerbahçe Beko, 2018-2019 basketbol sezonunu sadece Türkiye Kupası'nı kazanarak kapadı.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
, 2018-2019 basketbol
sezonunu sadece Türkiye Kupası
'nı kazanarak kapadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes
'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Fenerbahçe, sezona 4 kulvarda başlamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kulvarlardan sadece 1'inde zafere ulaştı. Fener, ligde, THY Euroleague Final-Four'da ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes'e yenildi. Zeljko Obradovic
'in öğrencileri, sezonu sadece Türkiye Kupası ile kapattı. Fenerbahçe, kupa finalinde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, Euroleague Final-Four yarı final maçında da Efes'e yenilerek final şansını kaybetmişti.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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