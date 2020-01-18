Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Gaziantep'te açıyor! Kazanırlar ve 3 gol izlersek iddaa'da...

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE



İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, öne geçtiği maçın sonlarına doğru yediği golle bir puanla yetinirken, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmıştı.



Sezonun ilk yarısında sadece 2 maçta gol atamayan Sumudica'nın ekibi, aynı şekilde sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi.



Kış arasında transfer yapmayan Gaziantep FK'da cezalı olan Güray Vural'ın yanı sıra sakat olan Tetteh ve Muğdat Çelik yok.



Ligin ilk yarısını Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, hafta içinde ise kupada Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken yedek kadro iyi sinyaller vermedi.



Bu sezon deplasmanda oldukça fazla puan kaybı yapan Sarı Lacivertliler'de kupa maçında dinlendirilen birçok ismin bu maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.



Henüz lisansı çıkmayan Simon Falette ile birlikte takımdan ayrılmaları söz konusu olan Adil Rami ve Miha Zajc kadroda yok.



Ayrıca sakatlıkları olan Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım da deplasman kafilesinde yer almadı.



Fenerbahçe ligdeki 9 dış saha maçının sadece 1'inde devreyi önde kapatabildi.



Üyelerin yaklaşık %59'u karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor...



YORUMCUSU CAN TONGO'NUN TERCİHİ...



Gaziantep FK, ilk yarının son bölümünde çok iyi bir form grafiği yakalamıştı. Gol yollarında oldukça üretken gözüktülera ama savunmada kimi zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar.



Fenerbahçe, zirve ile arasındaki puan farkından dolayı kazanmak isteyecektir. Tempolu bir maç bekliyorum.



