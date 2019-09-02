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Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı

11 saat önce

Lige 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı, System.String[]

Lige 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Rodrigues ile öne geçti. Trabzonspor ise Ekuban ile dakika 28'de cevap verdi. İlk yarı etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe'de 44. dakikada Rodrigues'in bir şutu da direkten döndü. İki taraf bu sonuçla sahadan birer puanla ayrılırken, Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundaki ilk puan kaybını yaşadı.

TRABZONSPOR HASRETİ DİNDİREMEDİ 22 yıldır İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alamayan Trabzonspor'da hasret, bu yıl da devam etti. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 23 maçta Trabzonspor 12 mağlubiyet 11 de beraberlik çıkardı. Öte yandan geçtiğimiz sezondan 12, bu sezon da 3 maçlık bir yenilememe serisi yakalayan bordo-mavililer, 15 maçtır sahadan mağlup ayrılmadı.

KADIKÖY SERİSİ DEVAM ETTİ Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yenilmeme serisi ise bu müsabaka ile birlikte 48 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 23 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

MEVLÜT SİFTAH YAPTI Fenerbahçe'nin son transferi olan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk kez Trabzonspor maçında tanıştı. Erdinç, müsabakanın 83. dakikasında Kruse'nin yerine oyuna dahil oldu.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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