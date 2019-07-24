Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe sıcak havada çalıştı
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Fenerbahçe sıcak havada çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Avusturya kampının dördüncü gününde çalışmalarını sıcak havada sürdürdü.

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Fenerbahçe, Avusturya kampının dördüncü gününde çalışmalarını sıcak havada sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı uzun süre sohbet etti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, idmanın basına açık olan bölümünde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
YANAL, COMOLLI VE BALLI SOHBET ETTİ
Fenerbahçe'de günün ikinci antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı uzun süre sohbet etti. Sarı-lacivertli takımın akşam idmanın ilk bölümünde Ersun Yanal, Damien Comolli ve Volkan Ballı yaklaşık 15 dakika sohbet etti. Yanal, daha sonra takımı taktik antrenmana çalıştırmaya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sakatlık önleyici çalışma
-Yanal, Comolli ve Ballı'nın sohbeti
-Taktik çalışmadan detaylar
-Genel detaylar


Volkan Ballı, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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