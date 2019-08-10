Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Sivas'a gitti
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Fenerbahçe Sivas'a gitti

1 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, 24 ismi kadroya dahil etti.
Bu akşam saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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