Fenerbahçe Sivas'a gitti
1 saat önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.
Fenerbahçe Futbol Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor
'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti. Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal
, 24 ismi kadroya dahil etti.
Bu akşam saat 20.00'de Yeni 4 Eylül
Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı: Harun Tekin
, Altay Bayındır
, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla
, Sadık Çiftpınar
, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam
, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci
, Emre Belözoğlu
, Jailson
, Ozan Tufan
, Mehmet Ekici
, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu
, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç
, Alper Potuk
, Vedat Muriqi, Michael Frey
, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert
Tunç.
Fenerbahçe'de Zajc'e takım aranıyor Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı Galatasaray'a Ömer Toprak müjdesi! FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı