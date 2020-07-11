Fenerbahçe, Sivas'a karşı son 5 iç saha maçını kazandı - Son Dakika

Fenerbahçe, Sivas'a karşı son 5 iç saha maçını kazandı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Fenerbahçe seyircisiz kazanıyor


Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.


Tahir Karapınar ile iç saha performansı


Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu. Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.


27 maçın 17'sinde Fenerbahçe galip


Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'ini Sivasspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.


Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar


Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Sivasspor karşısında sahada olamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-lacivertli ekipte Jailson, Deniz Türüç, Vedat Muriqi ve Tolga Ciğerci, Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.


Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun yaptığı bir hakemde korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. Müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek. - İSTANBUL

Koronavirüs, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivas'a karşı son 5 iç saha maçını kazandı - Son Dakika Spor
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