Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçından notlar

24.11.2020 21:07
Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi.

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.

Sadık ve Uğur Kaan ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi.

Teknik direktör Erol Bulut, bu 2 oyuncuya Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.

Ömer Faruk ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.

Ferdi 7 maç sonra

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

3 oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.

Yedekte 5 genç

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.

Teknik Direktör, Erol Bulut, Fenerbahçe, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçından notlar - Son Dakika Spor


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