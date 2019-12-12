Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde tesislerde yaptığı yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Mevlüt Edinç takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde tesislerde yaptığı yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Mevlüt Edinç takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlığı geçen Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:16 Kaynak: İHA
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