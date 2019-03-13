Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

52 dakika önce

Fenerbahçe, cuma günü sahasında konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, cuma günü sahasında konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:16 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel
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