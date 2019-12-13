Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda lider Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

(İHA)