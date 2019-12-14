Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.


Bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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