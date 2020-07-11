Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 32. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 21.00'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.


Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
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