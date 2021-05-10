Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.