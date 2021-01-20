Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu antrenmana katılmadı, Sinan Gümüş'ün tedavisine ise devam edildi. Gökhan Gönül, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Attila Szalai'nin doğum günü kutlandı. Antrenman öncesinde, 23 yaşına giren Macar futbolcu için pasta kesildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sivas'a hareket edecek.