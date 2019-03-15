Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Sivasspor Maçında Çanakkale Pankartı

Fenerbahçe-Sivasspor Maçında Çanakkale Pankartı

17 dakika önce

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.

Fenerbahçe-Sivasspor Maçında Çanakkale Pankartı, System.String[]
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Spor
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