Fenerbahçe-Sivasspor Maçında Çanakkale Pankartı
17 dakika önce
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA
Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
Comolli İçin Şok Sözler: "Ali Koç'u Kandırdı"
49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı
Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı