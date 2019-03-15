Fenerbahçe-Sivasspor Maçında Çanakkale Pankartı

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı. Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü.



(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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