Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Sivasspor Maçını 32 Bin 403 Seyirci Takip Etti

Fenerbahçe-Sivasspor Maçını 32 Bin 403 Seyirci Takip Etti

1 saat önce

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.

Fenerbahçe-Sivasspor Maçını 32 Bin 403 Seyirci Takip Etti, System.String[]
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Sivasspor Maçını 32 Bin 403 Seyirci Takip Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]