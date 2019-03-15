Fenerbahçe-Sivasspor Maçını 32 Bin 403 Seyirci Takip Etti
1 saat önce
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.
Fenerbahçe
ile Sivasspor
arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter
Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki
Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı